Європарламент хоче посилити судову співпрацю

Європарламент виступає за посилення співпраці судових гілок влади країн-членів Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в трьох доповідях, схвалених депутатами 2 вересня.

Європарламент, зокрема, схвалив доповідь Армандо ФРАНЧА (група соціалістичних партій, Португалія) про взаємне визнання вироків, винесених заочно. “За” проголосували” 609 депутатів, проти – 60, утрималися – 14.

Документ передбачає, що вироки, винесені заочно в одній країні-члені ЄС мають визнаватися та застосовуватися в інших країнах-членах, де буде знайдений засуджений.

В доповіді зазначається, що на сьогодні засуджені заочно можуть уникнути покарання, перебуваючи в іншій країні-члені ЄС, оскільки вони можуть заявити, що не були проінформовані про судове провадження та не були викликані до суду, що автоматично дає можливість різним країнам-членам казати про відсутність чесного судового провадження та не виконувати винесені заочно вироки.

У зв’язку з цим Європарламент пропонує чітко визначити випадки, коли виконання вироку може не здійснюватися через непоінформованість підсудного.

Доповідь Ренате ВЕБЕР (група ліберальних партій, Румунія), підтримана 615-ма голосами при 64-х проти та 16 – тих, що утрималися, присвячена посиленню системи Євроюсту – системи співпраці в розслідуванні транскордонних кримінальних справ та боротьби з організованої злочинністю.

Євроюст був створений в 2002 році рішення Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) в Тампере, однак при імплементації регулювання ЄС в національні законодавства країн-членів текст зазнав численних інтерпретацій.

Таким чином, доповідь передбачає створення спільної бази еквівалентних судових інстанцій всіх країн-членів. Депутати також висловили переконання в тому, що надання Євроюсту інформації за його вимогами має бути обов’язковим. До пріоритетів діяльності Євроюсту депутати запропонували додати боротьбу з сексуальною експлуатацією дітей та дитячою порнографією.

Доповідь Сільвії-Івонн КАУФМАНН (група об’єднаних лівих, Німеччина), підтримана 618-ма голосами при 51-му проти та 12 тих, що утрималися, присвячена Європейській судовій мережі.

Ця мережа була створена в 1998 році і складається з національних контактних пунктів для обміну практичною та законодавчою інформацією з метою полегшення судової співпраці.

Депутати висловилися за посилення системи захисту персональних даних в роботі мережі, а також – за створення критеріїв для кандидатів на посади в національних контактних центрах та проведення тренінгів для діючих співробітників.