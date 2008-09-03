Росія закрила в Грузії посольство і консульський відділ

3 вересня посольство РФ в Грузії припиняє свою роботу внаслідок рішення грузинської сторони про розрив дипломатичних відносин з Росією. Консульський відділ російського посольства в Грузії з 3 вересня також припиняє свою роботу до особливого розпорядження, повідомляє NEWSru.

Напередодні МЗС Грузії передав дві ноти радникові-посланникові посольства РФ у Тбілісі Андрію СМАЗІ. У першій з них йдеться про те, що, у зв`язку з рішенням парламенту Грузії від 28 серпня розірвати дипломатичні відносини з Росією, дія протоколу про встановлення дипломатичних відносин між двома країнами припиняється. У другій ноті повідомляється, що на підставі п.3 ст.2 Віденської конвенції зберігаються консульські відносини між Росією і Грузією, відповідно, консульство Грузії в РФ продовжуватиме діяти.

”Це помилка з боку грузинського керівництва”, - заявив журналістам А.СМАГА одразу після отримання обох нот. За його словами, в документі сказано, що з 3 вересня посольство РФ у Грузії має припинити свою роботу.

І грузинський МЗС і російська сторона поки що не можуть назвати термінів, коли дипломати з обох країн залишать місце свого перебування. ”Йдеться про розумний термін. Російські дипломати повинні залишити Тбілісі впродовж декількох днів так само, як і грузинські дипломати винні впродовж розумного періоду часу залишити Москву”, - сказали в МЗС Грузії.

Нагадаємо, 28 серпня парламент Грузії на позачерговому засіданні одностайно прийняв постанову, якою ”доручив виконавчій владі розірвати дипломатичні відносини з РФ”. 29 серпня заступник міністра закордонних справ Грузії Грігол ВАШАДЗЕ заявив, що ”Грузія припиняє дипвідносини з РФ, але країни збережуть консульські відносини”.