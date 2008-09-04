Ющенко пояснює різницю між Косово і Південною Осетією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає небезпечною паралель між кавказьким конфліктом та ситуацією з Косово.

Про це він сказав в прямому ефірі телеканалу CNN.

«Південна Осетія це не Косово-2», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він підкреслив, що під час розв’язання конфлікту Косово не один рік відбувався діалог на високому міжнародному рівні, в тому числі Ради Безпеки ООН і ЄС.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що врегулювати цей конфлікт вдалося саме завдяки міжнародному діалогу. Він зауважив, що всього цього не спостерігається у кавказькому конфлікті.

«Потрібно з холодною головою і гарячим серцем бути відданим врегулюванню цього (кавказького – УНІАН) конфлікту», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що це один з найбільших викликів для міжнародної спільноти і сьогодні необхідно зробити все, щоб не поширити конфлікт на інші сепаратистські режими.

Він також підкреслив, що кавказький конфлікт є серйозним тестом для міжнародних відносин. «Весь світ відчув, що Чорноморський регіон може формувати ризики», - сказав президент. Він вважає, що найкращою відповіддю на це було б приєднання країн Чорноморського регіону до європейської колективної безпеки.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що Україна солідарна з останніми рішеннями Європейського Союзу щодо грузинсько-російського конфлікту і робитиме все, щоб допомогти врегулюванню цієї проблеми якомога скоріше.

«Зараз потрібно робити все, щоб і Грузія, і Росія знайшли нові форми порозуміння», - сказав В.ЮЩЕНКО.