ВР ухвалила закон щодо прав мешканців гуртожитків

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 359 народних депутатів із 386, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом, зокрема, визначено особливості статусу гуртожитків, в яких можуть бути приватизовані жилі та нежилі приміщення, технічні та інші вимоги до таких гуртожитків, а також повноваження органів державної влади і місцевого самоврядування щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, утримання й використання гуртожитків і прибудинкових територій за призначенням.

Крім того, визначені умови заборони виселення, переселення й відселення мешканців гуртожитків; вирішення спорів щодо забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків.

Законом також передбачається законодавчо закріпити напрями забезпечення реалізації права на житло мешканців гуртожитків, які на законних підставах проживають у малосімейних або робітничих гуртожитках більше 5 років, можуть реалізувати конституційне право на житло відповідним шляхом або шляхом приватизації кімнати у гуртожитку, або шляхом отримання соціального житла, або шляхом самостійного (на власний розсуд, за власні чи залучені кошти) вирішення свого (своєї сім’ї) житлового питання.