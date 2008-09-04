Луценко: Секретаріат Президента саботує створення міграційної служби

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО наголошує на необхідності створення міграційної служби у складі МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві у рамках участі у 8-й Європейській міністерській конференції Ради Європи з питань міграції.

«В Україні відбувається процес створення міграційної служби, і я впевнений, що Кабінет міністрів створить її у складі МВС, адже цього вимагає життя», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він ще раз наголосив: «Ми так чи інакше, не дивлячись на спротив Секретаріату Президента, який саботує створення міграційної служби, ми її створимо».

Разом з тим, виступаючи на конференції, Ю.ЛУЦЕНКО поінформував, що, за даними Державної прикордонної служби України, з початку цього року до України в’їхало 16 млн. іноземців, а виїхало 15,5 млн. осіб. При цьому з початку року прикордонниками було затримано близько 3 тис. нелегальних мігрантів, співробітниками МВС - майже 10 тис. нелегалів.

Як наголосив Ю.ЛУЦЕНКО, саме тому основні завдання міграційної політики зводяться до здійснення управління міграційними процесами. У контексті цього одним із пріоритетних напрямків протидії нелегальній міграції є укладання двосторонніх угод про реадмісію, в першу чергу, з країнами походження і транзиту нелегальної міграції.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, на сьогодні Україною підписано та ратифіковано 17 угод про реадмісію, які визначають порядок передавання і приймання нелегальних мігрантів. Тривають відповідні переговори ще з 20 державами.

Ю.ЛУЦЕНКО також поінформував присутніх на конференції, що на сьогодні у Чернігівській області відкрито пункт тимчасового тримання нелегалів на 240 місць, у вересні заплановане відкриття такого пункту на Волині. Також МВС опрацьовує питання про створення додатково щонайменше ще 5 таких пунктів.