ЄС висловлює співчуття з приводу загибелі Магомеда Євлоєва

Президентство ЄС висловлює жаль з приводу загибелі власника Інтернет-сайту “Інгушетія.ру”.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві Президентства від імені ЄС.

“Президентство ЄС із занепокоєнням дізналося про смерть в Назрані (Інгушетія) Магомеда Євлоєва, власника “Інгушетія.ру”, незалежного спеціалізованого сайту на Кавказі. Президентство передає свої співчуття його родині та друзям”, йдеться у заяві.

Президентство ЄС також закликало російську владу “пролити все можливе світло” на цю справу, і ще раз наголосило на важливості, яку Євросоюз приділяє свободі слова.

Як повідомляв УНІАН, М.Євлоєв був застрелений у Назрані пострілом у голову в міліцейській машині.