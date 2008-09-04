Медіа-профспілку непокоїть ситуація з візами для журналістів

Незалежна медіа-профспілка звернеться до Міжнародної та Європейської федерації журналістів з проханням сприяти в отримані спрощених віз українськими журналістами до країн ЄС. Про це заявив голова профспілки Роман Скрипін, виступаючи під час українсько-німецького медіадіалогу. Він зазначив, що після підписання двохсторонньої угоди про спрощення візового режиму представникам українських ЗМІ стало набагато важче отримати дозвіл на перетин кордону Євросоюзу для виконання своїх службових обов’язків.

Українські медіа проситимуть закордонних колег «м’яко натиснути» на уряди країн Євросоюзу, аби ті забезпечили безперешкодне отримання віз для журналістів з України, каже Роман Скрипін. Він констатує, що нині українські ЗМІ є ізольованими від країн ЄС, бо не можуть повідомляти про міжнародні новини безпосередньо з місця події. «Українські журналісти опинилися замкнені у своїй країні. Коли журналіст іде в посольство, там він отримує або відмову, або одноразову візу. Ні про яку багаторазову навіть і не йдеться. Особливо про п’ятирічні візти. І зараз решті-врешт легше отримати мультивізу в США на 5 років, ніж в ЄС»,- констатує голова Незалежної медіа-профспілки. Ще однією гострою проблемою українських журналістів, за словами Скрипіна, є виплата зарплати «в конвертах». А це, наголошує очільник профспілки, ставить представників ЗМІ в рабські умови праці, оскільки роботодавці економічно на них тиснуть. А журналісти через це не можуть укласти колективну угоду та мати від працедавця соціальні гарантії. «Власнику дуже легко керувати виконавцями»,- підкреслив Роман Скрипін. Він переконаний, що виходом з ситуації може бути самоорганізація журналістів у профспілки. Однак, вступати до профспілок українські журналісти не поспішають, зауважив Скрипін.

Німецька хвиля