Луценко передумав: усім незаконним мігрантам - амністію

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО виступає за введення амністії для незаконних мігрантів, які перебувають на території України, шляхом їхньої добровільної реєстрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам під час 8-ї Європейської міністерської конференції Ради Європи з питань міграції.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, такий крок він обговорював зі своїми французькими колегами, однак вони не рекомендують проводити таку акцію масово, а підходити індивідуально.

У той же час представники інших країн, зокрема Португалії, стверджують, що у них така кампанія пройшла вдало.

У той же час Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що сьогодні в Україні немає жодної системи контролю за кількістю мігрантів, які присутні на території України. А тому через це виникає багато проблем.

Отже, на його думку, спочатку треба встановити чіткі правила легалізації і реєстрації мігрантів, а після того продовжувати боротися з нелегалами.

В контексті висловленого Ю.ЛУЦЕНКО зазначив: спочатку треба оголосити до десятків тисяч іноземців, які сьогодні мешкають в Україні, працюють в Україні, але побоюються санкцій за своє нелегальне перебування, прийти і зареєструватися без жодних покарань. Таким чином, як зауважив міністр, буде створена перша база даних «з чим ми маємо справу».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, це буде важливою початковою точкою.

«Але поки що це пропозиція, яка обкатається на зустрічі тут (на конференції – УНІАН), а потім - на рівні Кабінету міністрів України», - додав він.

Нагадаємо, що раніше ЛУЦЕНКО виступав категорично проти залучення до Києва робочої сили з далекого зарубіжжя. І навіть дозволив своїм підлеглим вважати його расистом...

Так, в липні на засіданні колегії Головного управління МВС у Києві міністр запитав начальника відділу громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб, скільки посвідок на проживання той видав громадянам з далекого зарубіжжя. Почувши цифру "сімдесят", Юрій ЛУЦЕНКО заявив: "У нас що, своєї робочої сили не вистачає? Хочете до Китаю – беріть квиток і їдьте туди у відпустку. Можете вважати мене расистом, але ще один Харків або Одесу я в Києві влаштувати не дозволю. Установка така: видаємо дозвіл, тільки якщо він одружується з нашою. Тому що з такими темпами мені доведеться запрошувати в`єтнамців і китайців в міліцію замість вас!"