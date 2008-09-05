Науково-практична конференція: «Росія і Україна: оцінки сторінок спільної історії»

5 вересня - 12-00 - Розпочне роботу науково-практична конференція: «Росія і Україна: оцінки сторінок спільної історії». Основні теми: оцінки голоду в СРСР 1932-1933 р., причини і наслідки політики перегляду підсумків Другої Світової війни в Європі, викладання історії народів України і Росії (конференц-зал готелю «Братислава», вул.Малишка д.1). Потрібна акредитація. Телефони: 279-56-35; 8-095-84-24-77-9 до 18-00 4 вересня.

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