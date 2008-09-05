Всеукраїнська акція пам’яті жертв Голодомору «33 хвилини» у Луцьку

6 вересня у м. Луцьку на Замковій площі відбудеться Всеукраїнська акція пам’яті жертв Голодомору «33 хвилини». Ініціатор акції - Національна скаутська організація України Пласт. Під час акції представники молодіжних організацій протягом 33 хвилин будуть зачитувати імена та прізвища людей, які померли у 1932-33 роках, а також свідчення очевидців, які пережили роки голоду. Початок о 10-00. Акція триватиме до 22 листопада у всіх містах та районних центрах України.