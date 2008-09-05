Проводиться прийом заявок на семінари для журналістів «Судова влада та засоби масової інформації», які відбудуться 18-26 вересня в Києві, Львові та Вінниці. Семінари організовує Проект "Україна: верховенство права". Головні доповідачі: Богдан Футей, суддя федерального суду претензій, Вашингтон (США); Гарі Хенґстлер, директор Національного центру стосунків судів ЗМІ ім. Дональда В. Рейнолдса, Університет Невади-Ріно (США); Ліа Гуровіц, директор з законодавчих, міжурядових та громадських зв’язків, Суди округу Колумбія (США); Шован Батерворс, редактор рубрики «Читачі», газета «The Guardian» (Великобританія). Організатори беруть на себе витрати з проїзду, проживання та харчування учасників. Заявки на участь в семінарі можна скачати на сайті www.ukrainerol.org.ua та надіслати до 10 вересня на адресу agorbal@ukrainerol.org.ua.