16-17 жовтня в Українському домі у Києві відбудеться Національний форум “Стоп насильству!”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві повідомив начальник відділу попередження насильства у сім’ї та протидії торгівлі людьми Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр САВІНОК.

За його словами, свою участь у форумі уже підтвердили ряд організацій, зокрема, Програма рівних можливостей ПРООН, міжнародна громадська організація “Школа рівних можливостей”, міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла Страда - Україна”, міжнародний гуманітарний центр “Розрада”, також до роботи форуму будуть залучені служби зайнятості, міські та громадські організації, Міністерство охорони здоров`я України та Міністерство освіти і науки.

Учасники форуму планують обговорити та прийняти платформу дій та план заходів щодо попередження та протидії насильству в Україні.

При цьому організатори форуму наголосили, що тенденція до проявів насильства в Україні зростає.

Так, за словами начальника відділу індивідуальної профілактики кримінальних проявів Управління дільничних інспекторів міліції Департаменту громадської безпеки МВС України Валерія БРИЖИКА, лише цього року в Україні на облік поставлено понад 40,4 тис. осіб, які вчинили насильство в сім”ї, у тому числі фізичне насильство – 24 тис., психологічне насильство – 15 тис., економічне насильство – 1,3 тис.

Фахівці зазначають, що останнім часом все частіше жертвами насильства стають люди із сімей з середнім та великим рівнем достатку, проте такі випадки до певного часу носять латентний (прихований) характер.

Водночас, скаржаться експерти, при зростаючій кількості випадків насильства реабілітаційних центрів стає все менше, й вони мають серйозні проблеми.

Наприклад, за словами директора київського міського Центру роботи з жінками Галини ГОНЧАРУК, через намагання відселити Центр з вулиці Мельникова вчора навіть був відключений телефон довіри Центру.

При цьому Г.ГОНЧАРУК наголосила: “Саме з питань насильства у сім`ї найчастіше звертаються жінки до Центру. За десять років роботи по допомогу звернулося понад 30 тис. жінок, з них близько 40% = з питань насильства у сім`ї”.