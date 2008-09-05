19 вересня стане Днем пам’яті загиблих українських журналістів

19 вересня в Україні буде відзначатися День пам’яті загиблих українських журналістів, які віддали життя за правду, виконуючи свій професійний обов’язок.

Як передає кореспондент УНІАН, про таке рішення, ухвалене делегатами 11 з’їзду Національної спілки журналістів України, повідомив сьогодні під час засідання круглого столу з презентації спільного проекту НСЖУ та УНІАН у Львові голова НСЖУ Ігор ЛУБЧЕНКО.

«Ми зверталися до міжнародної федерації журналістів зробити 19 вересня Всесвітнім днем пам’яті загиблих журналістів. Однак, нас не підтримали, мотивуючи це тим, що 3 травня відмічається Всесвітній день свободи преси, який ніби по суті перегукується з Днем пам’яті. І все таки ми ухвалили, що 19 вересня в Україні буде днем, коли згадають тих журналістів, які віддали своє життя, не поступившись принципами правди служіння народові», – сказав голова НСЖУ.

І.ЛУБЧЕНКО наголосив на тому, що «ніхто не знає точної кількості українських журналістів, які були вбиті за те, що відстоювали правду».

«Якщо взяти статистику смертей журналістів, то прослідковується, що загибель журналіста всіма методами і засобами намагаються видати як побутовий злочин, хоча в багатьох випадках є свідчення, що в загиблих зникали матеріали, документи та інші речі, які свідчили, що злочин, пов’язаний з професійною діяльністю», - сказав І.ЛУБЧЕНКО.

Також голова НСЖУ підкреслив, що і на даний час професія репортера залишається однією з найбільш небезпечних в Україні.

«І навіть страхові компанії, до яких ми зверталися, відмовляються страхувати журналістів, які працюють в «гарячих» точках та висвітлюють кримінальну хроніку», - сказав він.

І.ЛУБЧЕНКО поінформував, що він звернувся до ієрархів всіх українських церков з проханням провести 19 вересня в храмах поминальні молебні за загиблими журналістами.

Також він повідомив, що до 50-річчя створення НСЖУ, яке відзначатиметься у квітні 2009 року, НСЖУ видасть книгу, до якої увійдуть, крім офіційних матеріалів становлення української журналістики, архівні матеріали періоду репресій проти редакторів газет та спогади про журналістів, які віддали життя за правду, зберігши вірність високій професії журналіста.