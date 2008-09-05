Вірменія не може визнати ні Абхазію, ні Південну Осетію через Карабах

Президент Вірменії Серж Саргсян роз`яснив позицію республіки щодо визнання Південної Осетії і Абхазії.

«Сьогодні періодично чути запитання про те, чому Вірменія не визнає незалежність Абхазії і Південної Осетії. Відповідь чітка - з тієї самої причини, з якої свого часу Вірменія не визнала незалежність Косова. За наявності нагорно-карабахського конфлікту Вірменія не може визнати інше утворення, що знаходиться в аналогічній ситуації, поки не визнала Нагірно-Карабахську Республіку», - сказав Саргсян напередодні під час зустрічі з вірменськими послами в зарубіжних країнах та постійними представниками республіки в міжнародних організаціях.

Глава держави виразив упевненість, що реалізація права на самовизначення шляхом відділення вимагає певного часу, внаслідок чого з думкою про самовизначення повинні змиритися всі зацікавлені сторони, як це сталося під час розпаду СРСР або Чехословакії, пише "Новини-Вірменія".