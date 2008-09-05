Луценко домовився з голандцями про співпрацю

Під час робочої зустрічі заступника міністра внутрішніх справ України Василя МАРМАЗОВА з Державним секретарем Міністерства юстиції Нідерландів Небахат АЛБАЙРАК були досягнуті попередні домовленості про співпрацю в правоохоронній сфері.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків із громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, сторони обговорили можливість встановлення відносин з метою підвищення рівня і якості роботи Міністерства внутрішніх справ України на шляху до європейської інтеграції. Зокрема, мова йшла про профільні питання Н.АЛБАЙРАК – статус біженців.

Нідерландська сторона висловила готовність брати участь в заходах, які включені до плану-графіку щодо співробітництва між Україною та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки.

В.МАРМАЗОВ підкреслив значимість такого співробітництва і висловив вдячність нідерландській колезі.