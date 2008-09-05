Франція допоможе Україні боротися з нелегалами

Вчора під час роботи 8-ї Європейської міністерської конференції Ради Європи з проблем міграції міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО провів двосторонню робочу зустріч з міністром у справах імміграції, інтеграції, національної ідентичності та солідарності розвитку Французької Республіки Брісом ОРТЕФО.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

«Франція має багатий досвід протидії нелегальній міграції, тож її напрацювання в цій сфері можуть стати в пригоді українським правоохоронцям», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО. В свою чергу Б.ОРТЕФО озвучив готовність до співпраці з українськими колегами, зокрема щодо сприяння в отриманні технічної допомоги від європейської спільноти для обладнання пунктів тимчасового перебування нелегальних мігрантів.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що географічне розташування України на перетині традиційних міграційних шляхів створює їй чимало проблем в контексті нелегальної міграції, однак вони не є суто внутрішніми, а навпаки – їх вирішенням мають опікуватися й країни призначення, куди прямують основні потоки нелегальних мігрантів.

«Нелегальна міграція вже давно не визнає жодних кордонів, тож і вирішення цієї нагальної проблеми стає можливим лише шляхом консолідації зусиль європейської та й всієї світової спільноти», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.