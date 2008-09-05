Правозахисники пікетували Конференцію міністрів у справах міграції

Українська Гельсінська спілка з прав людини, Українська лобістська група та громадська організація "Без кордонів" пікетували Конференцію міністрів у справах міграції.

Як повідомляє УГСПЛ, організатори акції прагнули довести до учасників Конференції інформацію про порушення міжнародного права з боку України, привернути увагу громадськості до того, як посадові особи продовжують нехтувати міжнародним правом та українськими законами.

Правозахисники стверджують: "Система притулку біженцям в Україні є майже недієздатною. Кількість тих, хто таки отримує притулок – менша, ніж 3% від тих, хто подав прохання про притулок. Багато рішень у цій сфері є непрофесійними, а критерії надання притулку - непрозорими".

Протягом останніх років українська влада неодноразово порушувала власне та міжнародне законодавство, висилаючи біженців та шукачів притулку до країн, де їм загрожує небезпека – зокрема, Узбекистану, Росії та Шрі-Ланки.