Поклоніння Мамоні - найбільша загроза свободі слова в Україні

Найбільшими загрозами свободі слова в Україні є тиск грошей, продажність, байдужість та відсутність власної позиції журналістів.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування українських журналістів, яке провів Фонд “Демократичні ініціативи”.

Дослідження мало на меті з’ясувати оцінку представниками ЗМІ сучасної політичної кризи в Україні, ситуації зі станом свободи слова, а також рейтингу успішності вітчизняних політиків. Загалом участь в опитуванні взяли 37 журналістів.

Згідно з даними опитування, журналісти досить високо оцінили стан свободи слова в України – 6,64 бали за 10-бальною шкалою. На думку абсолютної більшості представників ЗМІ, в українському інформаційному просторі представлені різні точки зору – як влади, так і опозиції.

Водночас, жоден із опитаних журналістів не вважає, що свобода слова в Україні вже невідворотна. Переважає точка зору, що у сфері свободи слова є позитивні тенденції, але певні вияви тиску у ній також присутні.

На думку журналістів, найбільше загрожує свободі слова тиск грошей і відсутність у представників ЗМІ власної позиції, їхня продажність і байдужість.

Також більшість опитаних погодилися з тим, що журналісти в Україні зі “сторожових псів демократії” поступово перетворюються на “цуценят, які служать політикам”.

Позиції українських журналістів щодо оцінки нинішньої кризи розділилися майже навпіл: одна частина розцінює кризу як суспільно-політичну, інші вважають, що правомірно говорити лише про політичну кризу, а не суспільну.

Переважна більшість журналістів також вважає, що певна частина вини за цю кризу лежить на українських засобах масової інформації, у яких майже не було глибокого аналізу причин політичної кризи. ЗМІ самі стали частиною політичного конфлікту, оскільки їх власники представляють різні політичні групи. Крім того, медіа готові за гроші подавати будь-які інформацію – немає значення, правдиву чи ні.

Також більшість опитаних журналістів упевнені, що дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться. Так само, як і дострокова відставка Юлії ТИМОШЕНКО.

Найбільш успішними політиками першої половини 2008 року журналісти назвали Юлію ТИМОШЕНКО, Леоніда ЧЕРНІВЕЦЬКОГО та Арсенія ЯЦЕНЮКА; найбільшими невдахами у політиці – Віктора ЮЩЕНКА, Віктора ЯНУКОВИЧА і Юлію ТИМОШЕНКО.