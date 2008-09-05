На ”Молодості” пройде конкурс гей/лесбі фільмів

Цього року на Міжнародному кінофестивалі "Молодість" покажуть ЛГБТ-фільми та кіно проти тоталітаризму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МКФ "Молодість".

За словами керівниці програм фестивалю Міли НОВІКОВОЇ, програма гей/лесбі фільмів «Соняшний Зайчик / Sunny Bunny» стане ще одним паралельним конкурсом кінофестивалю. Декілька років тому подібну програму на "Молодості" проводили у співпраці з аналогічним проектом Teddy Берлінського фестивалю. Цього року також очікують гостей з Берліну, а за приз у цій секції змагатимуться фільми з будь-яких програм фестивалю, які віповідають темі.

Програма фільмів на гей/лесбі тематику цього року буде сфокусована на українському та пострадянському кіно. Окрім того відбудеться показ добірки австралійських гей/лесбі короткометражок.

Спеціальною подією "Молодості" стане програма, присвячена подіям «Празької весни» 1968 року, в основу якої увійдуть фільми, зняті як чеськими, так і радянськими очевидцями подій.

За словами Андрія Халпахчі, програма «Кіно проти тоталітаризму» може стати "перлиною фестивалю": зокрема, сюди увійдуть фільми «Система Путіна», «Площа» (про події на «Майдані» ім. Каліновського у Мінську), «Світлана про Світлану» (про дочку Сталіна Світлану Алілуєву)

Особливою подією фестивалю стане також документальна стрічка «Анна Політковська. Вбити журналіста» (прем`єрний показ), після якої планується також проведення круглого столу про зв`язок кіно та журналістики.

Кінофестиваль проходитиме з 18 по 26 жовтня.