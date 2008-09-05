Українська влада нищить професійно-технічну освіту

За останні 15 років професійно-технічна освіта пережила і продовжує відчувати на собі наслідки постійних невиважених експериментів з реформування та оптимізації.

Про це йдеться у заяві правління Громадської Ради освітян і науковців України (ГРОНУ) до Кабінету Міністрів України, Президента України та Голови Верховної Ради України, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

“За роки незалежності в Україні закрито і знищено більше чотирьохсот училищ. Лише в Києві з 1991 по 2001 pp. закрито та ліквідовано більше двадцяти ПТНЗ (професійно-технічних навчальних закладів – УНІАН), що призвело до гострого кадрового голоду в столиці», - говориться у тексті листа.

За інформацією ГРОНУ, на сьогодні наявними є перекоси у нормуванні трудових ресурсів: в професійно-технічних навчальних закладах готується у 6,2 рази менше кадрів у розрахунку на 10 тисяч населення, ніж у вищих навчальних закладах, тоді як на ринку праці зростає дефіцит саме кваліфікованих робітників.

Правління ГРОНУ стурбоване намірами Кабінету Міністрів України передати повноваження фінансування та матеріально-технічного забезпечення державних професійно-технічних навчальних закладів до регіональних державних адміністрацій. ГРОНУ заявляє, що такі дії уряду можуть призвести до погіршення ситуації з підготовкою робітничих кадрів для економіки країни. Окрім того, заявляє ГРОНУ, такі дії прямо суперечать ст. 53 Конституції України, ст. 90 Бюджетного Кодексу України, ст. 49 та 50 Закону „Про професійно-технічну освіту".

“Посилання МОН України на позитивні підсумки експерименту з фінансуванням професійно-технічних навчальних закладів Львівської, Харківської областей та м. Києва з регіональних бюджетів не можуть бути переконливим для перенесення такої моделі фінансування на всі регіони”, - говориться в тексті заяви.

Крім того, на думку ГРОНУ, існує реальна загроза, що зміна моделі фінансування ПТНЗ призведе до суттєвого зменшення обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів (виключно для свого регіону), зростанню безробіття серед педагогічних працівників, соціальної напруги в трудових колективах ПТНЗ.

Громадська Рада освітян і науковців України закликає Кабінет Міністрів України “не приймати невиважених рішень і не ставити під загрозу існування професійно-технічної освіти в Україні”.