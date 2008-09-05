На Обухівській трасі Toyota Avensis збила міліціонера (фото)

Учора на старій Обухівській трасі, на під`їзді до Києва, Toyota Avensis збила співробітника правоохоронних органів.

Як вдалося з`ясувати мотострингеру «Другої Смуги» у співробітників ДАІ, автомобіль Toyota Avensis на скаженій швидкості рухався трасою у напрямі м. Києва. По «зебрі» переходив дорогу одягнений "по формі" співробітник правоохоронних органів. Чому водій Toyota не помітив чоловіка, адже він вже встиг перейти половину проїжджої частини, невідомо. Проте на пішохідному переході Avensis збив пішохода, провіз на своєму капоті ще близько 50 м і лише потім зупинився.

Від удару з пішохода злетіли взуття, кашкет і сумка. Його в дуже важкому стані відвезла карета швидкої допомоги. Водій Toyota затриманий співробітниками міліції для з`ясування обставин.