У вересні стартує акція «Толерантність як шлях до Європи»

У вересні стартує загальноукраїнська кампанія «Толерантність як шлях до Європи», яка триватиме до зими і відбуватиметься в межах «Європейського року Міжкультурного діалогу”.

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті акції, кампанія направлена на промоцію провідної європейської цінності – толерантності в українському суспільстві та проходитиме за фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

В межах акції відбудуться конкурси на кращі місцеві ініціативи серед членів Мережі проєвропейських організацій України, шкільних європейських клубів, громадських організацій, молодіжних об’єднань та; анкетування, опитування на тему толерантності; Всеукраїнський конкурс малюнків, фотографій, есе, творів , історій, віршів, гасла на тематику толерантності для шкільної та студентської молоді; Тиждень Толерантності – ходи «Засвіти ліхтарик толерантності» (6-12 листопада).

Організаторами акції виступили Вінницький регіональний центр інформації «Креатив» разом з Мережею проєвропейських організацій.

Партнерами кампанії є Консорціум центрів європейської інформації в Україні, Представництво Європейської Комісії в Україні, Офіс Ради Європи в Україні, мережа інформаційних представників програми Європейської Комісії «Молодь в дії», Ресурсний Центр для країн Східної Європи і Кавказу SALTO – МОЛОДЬ, бібліотеки України, локальні партнери.

Адреса веб-сайту кампанії - www.tolerant.org.ua