Луценко пояснив, чому міліція заробляє на населенні

МВС змушене надавати платні послуги населенню, оскільки отримує з держбюджету лише близько двох третин коштів, необхідних для виплати заробітної платні.

Про це заявив в інтерв’ю "Дзеркалу тижня" міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.

"МВС отримує з державного бюджету трохи більш ніж 2/3 коштів, потрібних для виплати лише заробітної плати. На жаль, решту міліція має заробляти", — зазначив міністр.

При цьому керівник МВС наголосив, що насправді обов’язковими для населення є лише платежі, передбачені постановою Кабінету міністрів від 4 червня 2007 року.

"Хочу ще раз підкреслити для всіх громадян, які приходять в паспортний стіл або в інші пункти, де отримують платні послуги міліції, наприклад, МРЕВ чи інші підрозділи. На вході його є повний перелік обов’язкових платежів, урегульованих згаданою мною постановою КМУ", — наголосив міністр.

"Всі інші нав’язані послуги є необов’язковими, як, наприклад, страхування під час отримання закордонного паспорта. Це є необов’язкова послуга… жодним чином міліція не має права вимагати її", — заявив Луценко.

Українська правда