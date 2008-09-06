Генасамблея ООН схвалила резолюцію про боротьбу з тероризмом

Генеральна Асамблея ООН у п`ятницю одностайно схвалила резолюцію, що визначає подальші шляхи реалізації Глобальної контртерористичної стратеги, передає ІТАР-ТАСС.

Як заявив голова 62-ї сесії ГА ООН Срджан КЕРІМ журналістам, прийнявши цю резолюцію, держави - члени ООН "визначили принципи і шляхи її реалізації, підтвердивши прихильність зміцненню міжнародної співпраці у справі запобігання тероризму і боротьбі з ним у всіх його формах і проявах".

С.КЕРІМ назвав документ історичним і наголосив, що в ході обговорення "держави - члени Об`єднаних Націй підтвердили цінність Глобальної контртерористичної стратегії". У резолюції висловлюється "рішуче засудження тероризму у всіх його формах і проявах, ким би, де б і з якою б метою він ні здійснювався, оскільки він є однією з найсерйозніших загроз міжнародному світу і безпеці".

У документі також підтверджується головна відповідальність держав - членів ООН за здійснення Глобальної контртерористичної стратегії і міститься рекомендація неурядовим організаціям і цивільному суспільству в міру необхідності брати участь в цій боротьбі. ГА ООН закликала "держави, які ще не зробили цього, розглянути питання про приєднання до існуючих міжнародних конвенцій і протоколів проти тероризму".