Круглий стіл на тему: «Новий варіант Кодексу законів про працю – необхідність чи загроза для молоді?»

10 вересня - 10-00 - Круглий стіл на тему: «Новий варіант Кодексу законів про працю – необхідність чи загроза для молоді?». Організатори - Київська міська організація Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація регіональних ініціатив» та молодіжна ініціатива «Пряма дія» («Укрінформ», вул.Б.Хмельницького, 8/16). Телефон: 380965182719.

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