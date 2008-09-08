10 вересня - 11-00- Круглий стіл на тему: «Зупинити порушення прав людей, що живуть з ВІЛ!». Захід проводиться за підтримки ВБФ „Коаліція ВІЛ-сервісних організацій” та ВБО „Всеукраїнська мережа ЛЖВ”. Метою круглого столу є формування та підписання спільної позиції представниками державних (зокрема, лікарських) та недержавних структур м. Києва щодо проблем, які були визначені в результаті аналізу скарг щодо порушень прав людей, що живуть з ВІЛ (вул.. Госпітальна, 12, конференц-центр „Президент Готелю”). Телефони: 296 19 20 , 8 050 160 97 94.