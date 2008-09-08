У Гаазі починаються екстрені слухання за позовом Грузії проти РФ

У Міжнародному суді починаються екстрені триденні громадські слухання на підставі звернення Грузії з позовом проти Росії через події в Південній Осетії, передає ІТАР-ТАРС.

Грузинська сторона звернулася до вищої судової інстанції ООН з вимогою визначити тимчасові заходи щодо Росії "через її дії на та навколо території Грузії". Грузія звинуватила Росію в порушенні Міжнародної конвенції з усунення всіх форм расової дискримінації від 1965 року і попросила суд "вжити невідкладні заходи" для захисту її прав у південноосетинському конфлікті.

За твердженням грузинської сторони, "8 серпня 2008 року Російська Федерація почала повномасштабне військове вторгнення до Грузії для підтримки етнічних сепаратистів у Південній Осетії та Абхазії", і що ця "військова агресія призвела до загибелі сотень мирних жителів".