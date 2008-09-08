Комісія ВР встановила, що школяр помер від вакцини

Парламентська комісія з розслідування загибелі школяра Антона Тищенка з Краматорська Донецької області дійшла висновку, що причиною смерті 11-классника стала індійська вакцина від кору та краснухи. Як повідомляє газета «Сегодня» (№ 200к(3036) від 8.09.2008 року»), про це заявив журналістам голова цієї комісії, народний депутат України Віктор КОРЖ (фракція Партії регіонів).

Водночас один з членів комісії Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО (фракція Партії регіонів) повідомив газету, що «остаточний вердикт буде ухвалено одразу після засідання комісії». За його словами, «уже зараз відомо, що вакцина, якою робили щеплення краматорському школяреві, не була сертифікована в нас. Препарат проходив випробування в Африці. До нас же його завезли за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров`я, і з порушенням нашого законодавства він не пройшов сертифікацію».

В.КОЛЕСНІЧЕНКО наголосив, що комісія дійшла і «набагато сумніших висновків», - понад половина вакцин, якими в Україні щеплять дітей і дорослих, не сертифікована.

Як повідомляв УНІАН, в Україні починаючи з 26 травня мала відбутися масова вакцинація громадян у віці від 16 до 29 років від кору та краснухи.

13 травня старшокласник з Краматорська А.Тищенко після щеплення від кору та краснухи, зробленої напередодні, помер у реанімації. Протягом 15 травня в Краматорську зі скаргами на погіршення самопочуття в дитячу міську лікарню звернулися 18 дітей, які були вакциновані від кору та краснухи.

5 червня Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію для розслідування причин смерті 17-річного підлітка в Краматорську Донецької області.