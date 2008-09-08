Громадські організації започаткували російсько-грузинський діалог

Міжнародний правозахисний рух (Росія) та громадянський рух "Багатонаціональна Грузія" створюють мережу громадських організацій, метою якої є закріплення взаєморозуміння між двома народами.

Про це йдеться у зверненні цих організацій, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

"Громадські і правозахисні організації наших країн відкриті до діалогу і співпраці. Не дивлячись на тягар сьогоднішньої ситуації, ми розпочали консолідацію і вважаємо, що об`єднання зусиль громадянських груп – єдина дорога до встановлення довгострокового миру в нашому регіоні і в серцях його жителів", - говориться в тексті листа.

Головними цілями цієї мережі є встановлення прямих зв`язків між НУО Грузії і Росії; планування спільних дій для вирішення гуманітарних проблем мирного населення, яке постраждало в результаті збройних конфліктів; зниження рівня ксенофобії в суспільстві, протидія будь-яким формам дискримінації, поширення максимально об`єктивної і збалансованої інформації про те, що відбувається в Росії та Грузії.

Для цього громадські активісти планують проводити зустрічі, візити, спільні гуманітарні програми, а також розвивати зв`язки між студентами, вчителями, журналістами, діячами культури і мистецтва з обох країн.

Міжнародний правозахисний рух (Росія) та громадянський рух "Багатонаціональна Грузія" закликають НУО Росії та Грузії приєднатися до такої ініціативи, а також запрошують правозахисні і громадські організації з інших країн приєднатися до ініціативи в якості партнерів, надіславши лист на civildialog@peace.yhrm.org.