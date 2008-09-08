У Луганську стартувала акція «33 хвилини»

У Луганську в сквері Пам`яті стартувала всеукраїнська акція "33 хвилини", присвячена 75-й річниці Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської обласної державної адміністрації.

Учасники акції - студенти Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, активісти Луганського обласного осередку всеукраїнської молодіжної громадської організації "Демократичний альянс" і громадської організації Луганська Обласна молодіжна організація "Айсек у Луганську" - протягом 33 хвилин зачитувати імена земляків, що загинули від голоду, назви знищених сіл, свідчення очевидців.

За час проведення акції у вересні-листопаді в ній візьмуть участь студенти усіх вузів області й активісти обласних осередків молодіжних організацій. У районних центрах і інших населених пунктах акція буде проходити щосуботи .

Завершальний етап акції "33 хвилини" відбудеться в переддень Дня пам`яті жертв голодоморів на Михайлівській площі у Києві, де представники кожного регіону, що постраждав під час Голодомору 1932-1933 років, будуть зачитувати прізвища загиблих земляків.

Акція "33 хвилини" ініційована організацією "Пласт" і підтримана Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ. Її мета - переключення теми Голодомору на персональний рівень (від "мільйонів жертв" до "прізвищ жертв") і популяризація місцевих Книг пам`яті.