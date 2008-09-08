Європа виділить Україні 7 млн євро на захист прав жінок і дітей

Проекти загальною вартістю понад 7 мільйонів євро, які спрямовані на захист прав дітей та сприяння гендерній рівності в Україні, будуть здійснюватись декількома міжнародними організаціями.

Проект "Права жінок в Україні" буде реалізовуватись Програмою Розвитку ООН. Ця ініціатива має на меті підтримати Уряд та громадянське суспільство України у становленні гендерної рівності. Планується зокрема допомога Уряду по підготовці та впровадженню законодавчих актів з питань гендерної рівності, підготовка освітніх матеріалів, вільних від гендерних стереотипів та інтеграція гендерної рівності в освітній процес, боротьба із насильством по відношенню до жінок і дітей.

Проект, що називається "Гендерна рівність у світі праці" буде реалізований Міжнародною організацію праці. Він спрямований на співпрацю із урядовими структурами і соціальними партнерами (працедавцями, профспілками). Цілі проекту включають попередження дискримінації за ознакою статі у трудових відносинах, сприяння діяльності жінок-підприємців, розробку гендерно-чутливих програм та послуг у сфері працевлаштування.

Проект Ради Європи, який також профінансований Європейською Комісією, спрямований на аналіз та вдосконалення українського законодавства з питань гендерної рівності, захисту прав дітей, попередження сексуальної експлуатації у відповідності із Соціальної Хартією, Конвенцією Ради Європи щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства на інших європейських угод.

Вартість проектів складає від 1.1 до 5.7 млн євро, 90 відсотків з яких профінансовано Європейською Комісією. Загальна вартість фінансування ЄК перевищує 7 млн євро.

Окрім вищезгаданих проектів Європейська Комісія планує профінансувати масштабну інформаційну кампанію щодо гендерної рівності і захисту прав дітей.

Представництво Європейської Комісії в Україні та Бєларусі