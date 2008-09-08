Тимошенко розкрила секрет, як уникнути спокуси мати два паспорти

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що громадяни України повинні нести відповідальність за законом за порушення конституційної норми про статус громадянства.

Як передає кореспондент, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Києві для регіональних та центральних ЗМІ.

“Це є незаконним і більше того – неконституційним, коли громадяни України мають не один паспорт України, а мають ще паспорти громадян інших країн світу. Це є порушенням Конституції, порушенням закону, і безумовно, ті, хто порушує закон, мусять і по закону відповідати”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, на її думку, влада України зобов’язана створити такі умови життя, щоб у людей не виникало бажань мати ще один паспорт іншої країни. “Ми будемо робити всі необхідні кроки, щоб громадянин України мав тільки один український паспорт. Крім відповідальності за подвійне громадянство, ми мусимо створити і соціальні, і політичні, і психологічні умови, при яких людина, незалежно від того, в якій частині України вона мешкає, буде любити Україну, цінувати Україну як матір і не буде мати бажань про інші паспорти. Це набагато складніше завдання, ніж вирвати у нього з рук інший паспорт”, - пояснила вона.

“Я, як керівник уряду, вважаю, що така політика мусить початися з Автономної Республіки Крим, а також у Луганську, Львові, Закарпатті – там теж, до речі, є подвійні паспорти. Для будь-яких регіонів України треба створити такі умови життя, щоб їм не хотілося мати будь-який паспорт іншої країни”, - впевнена Ю.ТИМОШЕНКО.