Сьогодні - Міжнародний день солідарності журналістів

8 вересня у світі відзначають Міжнародний день солідарності журналістів.

Цей день, коли журналісти всіх країн мають демонструвати свою згуртованість, було запроваджено у 1958 році на конгресі Міжнародної організації журналістів у Бухаресті. 8 вересня 1943 року в Німеччині було страчено чехословацького журналіста та письменника-антифашиста Юліуса Фучика, відомого у світі книжкою «Репортаж із зашморгом на шиї».

У Міжнародний день солідарності журналістів в усьому світі проходять конференції, з’їзди та зліти журналістів з усього світу, а також маніфестації на захист прав журналістів.