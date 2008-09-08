Рух вимагає назвати замовників вбивства Чорновола

Народний Рух України вимагає від влади нарешті назвати імена замовників злодійського вбивства засновника і багаторічного лідера НРУ, Героя України, народного депутата В’ячеслава Чорновола.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві НРУ.

“Вбивство В’ячеслава Чорновола 25 березня 1999 року на трасі Бориспіль-Золотоноша досі покрите мороком інформаційного табу”, - йдеться в документі. Також зазначається, що “є всі підстави вважати – в умовах інформаційної війни, розв’язаної проти України, знищення найкращих синів нашого народу буде подаватися антиукраїнськими ЗМІ як «нещасні випадки» та «прикрі помилки», що має на меті ослабити націю та убезпечити вбивць від покарання”.

На переконання авторів заяви, “безкарність вбивць, як показує практика, стимулює подальший розвиток політичної злочинності”. Саме тому Народний Рух України змушений в черговий раз привернути увагу суспільства до таємних обставин цього політичного вбивства, які ретельно приховуються. “Рух вкотре вимагає від влади забезпечення всебічного і повного розкриття усіх обставин вбивства В’ячеслава Чорновола. Після перемоги Помаранчевої революції, після поновлення незаконно закритого слідства у справі про загибель нашого лідера у нас з’явилася надія на об’єктивне розслідування його вбивства. Проте через бездіяльність Генеральної прокуратури, МВС та СБУ ця справа так і лишається не розкритою”, - наголошують в НРУ і припускають: “Можливо, у чиновників є підстави ховати правду від народу?”

Попри все, в НРУ переконані, що розкриття таємниці смерті В.Чорновола і його соратників має бути справою честі для Генеральної прокуратури, МВС та Служби безпеки України. Народний Рух “вкотре вимагає від Генеральної прокуратури, МВС та СБУ повного і об’єктивного розслідування загибелі В.Чорновола, Євгена Павлова, а також зникнення Михайла Бойчишина”. “Народ повинен нарешті дізнатися імена замовників та виконавців цих злочинів”. – наголошують в НРУ.

Як повідомляв УНІАН, В’ячеслав Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі на трасі Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року.