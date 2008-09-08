Російські військові затримали грузинських журналістів
16:55, 08 вересня 2008Права людини
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Допомогли ООНівці
В неділю 7 вересня російські військові в селі Цаіші Зугдидського району затримали оператора Громадського мовника Грузії Гігу Кіласонія та кореспондента телекомпанії Руставі 2 Емму Гогохія. Як повідомляє Газета.ru, журналісти намагалися зняти незаконні блок-пости росіян у цьому населенному пункті.
Згідно з інформацією самих журналістів, у той час як вони знімали відеоматеріали «з`явилися бронетранспортери і військові заборонили зйомку. У оператора відібрали ключі від автомобіля та намагалися силою посадити у БТР»
Звільнити журналістів вдалося тільки після втручання представників місії ООН, які прибули на місце події.
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