Російські військові затримали грузинських журналістів

В неділю 7 вересня російські військові в селі Цаіші Зугдидського району затримали оператора Громадського мовника Грузії Гігу Кіласонія та кореспондента телекомпанії Руставі 2 Емму Гогохія. Як повідомляє Газета.ru, журналісти намагалися зняти незаконні блок-пости росіян у цьому населенному пункті.

Згідно з інформацією самих журналістів, у той час як вони знімали відеоматеріали «з`явилися бронетранспортери і військові заборонили зйомку. У оператора відібрали ключі від автомобіля та намагалися силою посадити у БТР»

Звільнити журналістів вдалося тільки після втручання представників місії ООН, які прибули на місце події.

"Телекритика"