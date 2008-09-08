Балога розписався, що для Ющенка закон не писаний

Президент вважає нормальним ігнорування Генеральним прокурором України рішення суду. В справі незаконного вислання до Російської Федерації біженця Олега Кузнєцова Президент ніяких порушень не помітив.

Така інформація зазначена у відповіді секретаріату Президента України Українській Гельсінській спілці з прав людини. У документі за підписом Віктора Балоги написано: «Повідомляємо, що за інформацією Генеральної прокуратури України, екстрадицію О. Кузнєцова здійснено на законних підставах».

В листі правозахисникам також пояснюють, що «процедура призначення та звільнення з посади Генерального прокурора України визначена Конституцією України та передбачає його звільнення з посади Президентом лише за згодою Верховної Ради України».

Проте, щоб Верховна Рада надала чи не надала таку згоду, Президент мав принаймні винести це питання на розгляд Верховної Ради, чого зроблено не було.

УГСПЛ