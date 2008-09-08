У війні на Кавказі винні всі, включаючи Європу

Практичний захист прав людини повинен стати одним із головних завдань всього європейського співтовариства після серпневої кризи на території Грузії .

Таку позицію висловили російські правозахисники у заяві, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

"Громадська думка сфокусована зараз на проблемах суверенітету і самовизначення, але ми вважаємо, що важливо підкреслити пріоритетність прав людини, недопустимість їх порушення і необхідність термінових дій з відновлення прав постраждалих", - ідеться у листі.

На думку російських правозахисників, відповідальність за війну лежить на всіх учасниках конфлікту. "Міра відповідальності і провини за конкретні порушення міжнародного права повинні стати предметом серйозного міжнародного розслідування. При цьому неувага Європи до протистояння, яке тривало багато років, повпливала на трагічний розвиток подій. Очевидно, що національні і регіональні системи захисту прав людини – включаючи і багато європейських механізмів – не були по-справжньому задіяні в «гарячих точках» на території колишнього СРСР і не змогли запобігти важкій гуманітарній і правовій кризі в Південній Осетії і суміжних з нею районах", - вважають вони.

На думку російських правозахисників, невідкладними заходами в цій ситуації є:

– Міжнародний моніторинг положення біженців і внутрішньо переміщених осіб на території Грузії і самопроголошених республік Південна Осетія та Абхазія - силами представників гуманітарних місій.

– Надання силами європейських організацій і держав сприяння й посередництва в дотриманні норм гуманітарного права, припиненні насильства і знищення майна, в звільненні насильно утримуваних учасників бойових дій і мирних громадян, в ліквідації інших наслідків конфлікту.

– Надання правових оцінок тому, що сталося, а також оперативний розгляд міждержавних та індивідуальних скарг в міжнародних і європейських судових органах: "Правові оцінки повинні передувати політичним рішенням інститутів Ради Європи, ОБСЄ, Європейського Союзу і ООН", - ідеться в тексті листа.

Заяву підписали Правозахисний центр «Меморіал», Московська Гельсінська Група, Центр розвитку демократії і прав людини, Інформаційно-аналітичний центр «Сова», Міжнародний молодіжний правозахисний рух, Інститут прав людини та інші організації.