Російські військові продовжують арешти на території Грузії
09:58, 09 вересня 2008Права людини
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"У полон" потрапили польські журналісти
Патруль з російських військових і південноосетинських міліціонерів затримав знімальну групу Польського громадського телебачення з грузинським водієм неподалік села Каралеті, між Цхінвалі і Горі, повідомляє у понеділок польське телебачення.
У двох польських журналістів було вилучена вся знімальне апаратура, яке була в машині, відеокамери, мобільні телефони, затриманих відвезли в невідомому напрямі, зазначається в повідомленні.
Інформаційний портал польського телебачення повідомляє також, що журналістів місцева влада розглядає "як військовополонених".
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