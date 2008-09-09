Російські миротворці відпустили журналістів, затриманих 8 серпня

14:47, 09 вересня 2008
Права людини
0 0

Прийняли за шпигунів

Двох польських журналістів з телеканалу TVP, яких затримали російські миротворці 8 серпня в зоні грузино-осетинського конфлікту, відпустили. Про це повідомляє AFP.

За словами одного із затриманих, Даріуша Бохаткевіча, спочатку їх і грузинського водія, який був з ними, прийняли за шпигунів. Проте він підкреслив, що з ними поводилися добре, дозволили подзвонити додому і повернули конфісковане обладнання, мобільні телефони і гроші.

Раніше повідомлялося, що журналістів зупинили біля села Каралеті між столицею Південної Осетії Цхінвалі і грузинським містом Горі. За інформацією Reuters, люди, які зупинили машину, представилися співробітниками правоохоронних органів Південної Осетії, потім затриманих передали миротворцям.

Лента.ру

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter