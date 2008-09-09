СБУ перетворили на ”політичну жандармерію”?

Ветерани СБУ звинувачують президента Ющенка в перетворенні відомства на інструмент політичних розправ.

Про це йдеться в їх листі до президента, який потрапив у розпорядження "Української правди".

Вони відзначають, що останнім часом службу залишають найбільш фахово підготовлені офіцери, яких не влаштовує "малокомпетентне кишенькове керівництво".

"Сьогодні цей спеціальний орган прагнуть використати для організації переслідувань, репресій та шантажу. Замовлення на вищих посадових осіб держави, лідерів найвпливовіших політичних сил, незалежних журналістів та інших інакомислячих фактично є спробою нівелювання демократичних засад в Україні та силового захоплення влади", - зазначають автори листа.

"Перетворення спецслужби на "політичну жандармерію" і впливовий важіль для забезпечення матеріальних зисків є неприпустимим та таким, що підриває основи національної безпеки. Відповідальність за це несе безпосередньо президент", - зазначають сбушники.

Вони закликають зупинити руйнівні процеси у відомстві і вжити всіх можливих задля її відродження на благо інтересів народу та безпеки держави.

Листа підписали екс-голова СБУ Леонід Деркач, перший керівник українського спецпідрозділу "Альфа" Василь Крутов, генерал СБУ, нині народний депутат фракції БЮТ Олександр Скибінецький, генерал-лейтенант депутат Партії регіонів Юрій Самойленко тощо.

Як відомо, раніше заяву аналогічного змісту оприлюднили двоє співробітників СБУ, один з яких виявився помічником Олександра Турчинова.