На Печерську сталася сутичка із забудовниками

Сьогодні у столиці було побито місцевих мешканців та громадянських активістів, що протестували проти забудови в Києві за адресою вул. Панаса Мирного, 11.

Як повідомляє ініціатива "Збережи старий Київ", одного з протестувальників намагалися відвезти у невідомому напрямку, але громадяни перешкодили машині з викрадачами вільно залишити місце побиття.

За інформацією місцевих мешканців, близько 9 години ранку стадіон Київського національного університету технологій та дизайну оточили озброєні спецзасобами невідомі особи у бойовому спорядженні (бронежилети, захист рук та ніг, міліцейські каски). Невідомі не пускали громадян на територію стадіону, погрожуючи силою. Під їх охороною робітники почали руйнувати стадіон. Автогеном зрізали спортивні споруди, на територію завезли бетонні блоки.

Місцеві мешканці почали вимагати документи від невідомих, але їм нічого не показували.

За інформацією ініціативи "Збережи старий Київ", близько 13-00 при спробі місцевих мешканців пройти на стадіон до них було застосовано силу. Кількох жінок травмували, а одного з протестувальників побили, після чого невідомі у формі взяли його за руки і ноги і понесли до автомобіля з написом "Холдинг охоронних підприємств "Шериф".При цьому був присутній співробітник міліції, який не втручався. Схопленого силоміць посадили у вказаний «Ланос», який після цього спробував наїхати на одного з журналістів, що здійснював відеозйомку події, знаходячись у пішохідній зоні університету.

Втім, за інформацією ініціативи "Збережи старий Київ", на вулиці Панаса Мирного «Ланос» було заблоковано автомобілем протестуючих і після того, як прибув наряд міліції, викраденого випустили з машини. Міліція нападників не затримала.

Після цього невідомі охоронці та робітники залишили стадіон без перешкод з боку міліції. Зруйновані спортивні споруди залишили лежати там, де їх було зрізано автогеном.