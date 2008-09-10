За торгівлю людьми судять трьох громадян Ізраїлю

Суд Тель-Авіва розглядає кримінальну справу щодо трьох громадян Ізраїлю, підозрюваних в організації міжнародної мережі з торгівлі жінками з України.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, поліція наразі перевіряє факт причетності до угруповання ще кількох осіб. Як свідчать матеріали розслідування, члени угруповання, серед яких і 23-річна жінка, розгорнули широку мережу нелегального переправлення громадянок України для занять проституцією. Більшість жертв, які ледь досягли 20-річного віку, примушували сплачувати сутенерам тисячу доларів у вигляді компенсації за "працевлаштування". З кожної зустрічі із клієнтом підневільній залишали 10 євро заробітку.

У повідомленні зазначається. що торгівля людьми, переважно жінками з України, Молдови та Узбекистану, за останні роки досягла в Ізраїлі катастрофічних масштабів, з річним фінансовим обігом у декілька десятків мільйонів доларів. Під тиском міжнародної спільноти ізраїльські законодавці та правоохоронні органи значно посилили боротьбу із сучасною работоргівлею. Однак, як зазначає старший офіцер тель-авівської поліції Піні АВІРАМ: «Питання приборкання цього явища залишається невирішеним вже багато років. На кожен закритий будинок розпусти відкривається ще дві сотні. Тому ми вважаємо пріоритетним напрямком боротьбу із сутенерами», - каже П.АВІРАМ.