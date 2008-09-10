Росія розмістить понад 7 тисяч військових у Абхазії і Південній Осетії

Росія планує розмістити понад 7,5 тисяч військових на території Південної Осетії та Абхазії.

Про це офіційно заявили президент Росії Дмитро Медведєв та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Спершу на території республік, незалежність яких визнала Москва, будуть дислоковані 3 тисячі 800 вояків. А після того, як Росія підпише з Південною Осетією та Абхазією угоду про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу, остаточно визначать, яка саме кількість російських вояків буде присутня в республіках і де саме розміщуватимуться їхні бази. Росія наголошує, що все це вона робить на прохання Цхінвалі та Сухумі.

Водночас Москва намагається обеззброїти Тбілісі. Напередодні російські представники внесли на розгляд Ради Безпеки ООН проект резолюції про запровадження ембарго на поставки зброї до Грузії.

ICTV