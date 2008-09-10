У Киргизстані затримали головного редактора незалежної газети

10:56, 10 вересня 2008
Права людини
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Наступ на свободу слова?

Киргизстанська влада затримала головного редактора незалежної газети «Відкрита політика» Бабирбека Жеенбекова.

Як повідомляє Радіо Свобода, його, найімовірніше, звинувачують у несплаті штрафу в справі іншої газети, закритої судом за звинуваченням у наклепі на родича президента країни Курманбека Бакієва.

Жеенбеков та місцеві правозахисники назвали звинувачення політично мотивованими.

«ПіК України»

 

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