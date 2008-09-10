У Киргизстані затримали головного редактора незалежної газети
10:56, 10 вересня 2008Права людини
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Наступ на свободу слова?
Киргизстанська влада затримала головного редактора незалежної газети «Відкрита політика» Бабирбека Жеенбекова.
Як повідомляє Радіо Свобода, його, найімовірніше, звинувачують у несплаті штрафу в справі іншої газети, закритої судом за звинуваченням у наклепі на родича президента країни Курманбека Бакієва.
Жеенбеков та місцеві правозахисники назвали звинувачення політично мотивованими.
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