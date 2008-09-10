Львівщиною пройде піший марафон для людей з вадами здоров’я

10–14 вересня з нагоди проведення в Україні чемпіонату Європи-2012 року територією Львівської області пройде піший марафон від Києва до Варшави для людей з вадами здоров’я, організований Броварським міським товариством інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату «Прагнення» – за сприяння Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту України, Міністерства праці та соціальної політики України, Національного агентства України з питань підготовки до «Євро-2012».

Упродовж марафону здорова людина – рекордсмен Книги Рекордів Гіннеса та Книги Рекордів України Микола Куценко буде долати кожен день марафонську дистанцію 42 195 м, набиваючи футбольного м`яча за футбольними правилами без зупинки. Цей безпрецедентний світовий рекорд буде встановлений мужніми людьми – М. Куценком та супроводжуючими людьми з обмеженими можливостями на візках, які є параолімпійськими майстрами спорту України з різних видів, що також будуть встановлювати світовий рекорд з долання такої відстані на візках.

Мета акції – об`єднати український народ, їхні сили та спроможності на найвищі досягнення на підтримку проведення в Україні фінальної частини «Євро-2012», що сприятиме економічному розвитку нашої держави, соціальної інтеграції до євроспільноти.

Упродовж акції на центральних площах міст по маршруту марафону буде відбуватися показ майстер-класу з набивання м`яча М. Куценком та показові демонстрації можливостей людини на візку.

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