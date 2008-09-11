В Інгушетії вбито брата президента

У Назрані невідомі розстріляли автомобіль голови управління підприємства "Інгушавтотранс" Бекхана Зязікова, - двоюрідного брата президента Інгушетії Мурата Зязікова. Від одержаних поранень він і ще двоє людей, що перебували в машині, померли

Як повідомили в прес-службі слідчого управління Слідчого комітету при прокуратурі РФ по Інгушетії, у момент нападу автомобіль Mercedes-140, в якому їхав Б.Зязіков, стояв на перехресті в очікуванні зеленого сигналу світлофора. Вбивці на автомобілі "Ладу-Пріора" чорного кольору під`їхали до "Мерседеса" Зязікова і обстріляли з автоматичної зброї. Для упіймання злочинців був введений план "Перехоплення", проте по гарячих слідах знайти вбивць не вдалося.

Представники інгушської опозиції заявили, що вбивство Бекхана Зязікова ніяк не пов`язане із загибеллю власника сайту "Інгушетія.Ру" Магомеда Євлоєва і спростували причетність родичів Євлоєва до смерті Зязікова. На мітингу пам`яті Євлоєва, нагадує Лента.ру, опозиціонери оголосили Мурата Зязікова причетним до смерті Євлоєва і оголосили йому "кровну помсту".