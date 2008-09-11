Комітет ЄП підтримує санкції за нелегальну працю

Комітет з питань зайнятості та соціальних справ Європарламенту закликає посилити боротьбу з нелегальною працею.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в схваленому 10 вересня на засіданні Комітету проекті доповіді Антоніо ПАНЦЕРІ (група соціалістичних партій, Італія).

У документі депутати висловили занепокоєння феноменом нелегальної праці, якій становить до 20% ВВП ЄС і зазначили, що нелегальна праця може підірвати європейську соціальну модель, а також створити перекоси в конкуренції на внутрішньому ринку.

У зв’язку з цим депутати закликали до здійснення заходів на загальноєвропейському рівні з метою посилення боротьби з нелегальним працевлаштуванням.

Комітет, зокрема, закликав Єврокомісію розглянути можливість створення бази даних різних методів оцінки рівня нелегальної праці, що використовуються в різних країнах-членах ЄС для сприяння обміну гарним досвідом та передачі знань в цій сфері.

Крім того, депутати наголосили на важливій ролі ЄС в співпраці та координації дій між інспекціями з охорони праці для посилення економічних та технологічних ресурсів цих інспекцій.

У проекті доповіді зазначається, що на сьогодні термін “не задекларована праця” має різні визначення в законодавствах різних країн-членів, а тому запропонували запровадити спільне визначення для цього терміну для покращення точності статистичних даних в цій сфері.

Депутати також висловилися за створення стимулів до легальної праці та посилення санкцій до роботодавців за використання нелегальної праці. Крім того, депутати висловилися за запровадження мінімальної зарплати в усіх країнах-членах ЄС.

У документі міститься заклик до “старих” країн-членів ЄС відкрити свої робочі ринки для вихідців з нових країн-членів ЄС для зменшення обсягів нелегальної праці.

Передбачається, що проект доповіді буде проголосований у сесійній залі Європарламенту у жовтні.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2007 року Єврокомісія запропонувала посилити санкції проти роботодавців, які наймають нелегальних мігрантів.

Усі санкції передбачено здійснювати лише відносно роботодавців, а не відносно робітників.

У вигляді превентивного заходу передбачається запровадити обов’язкову для роботодавців перевірку перед наймом на роботу вихідців з третіх країн наявності у них права на проживання, або іншої еквівалентної авторизації.

Крім того, пропонується зобов’язати підприємства інформувати національну владу про наявність у них робітників з третіх країн.

Водночас, на тих роботодавців, які найматимуть незаконних мігрантів пропонується накладати штрафи (включаючи видатки за повернення нелегальних вихідців з третіх країн до місця проживання), виплату несплачених зарплат, податків та виплат на соціальну безпеку, а також, в окремих випадках, застосування інших адміністративних заходів.

Єврокомісія також пропонує запровадити кримінальну відповідальність за багатократні порушення (три порушення протягом двох років), за найняття понад чотирьох робітників – нелегальних мігрантів, а також, у випадках, коли роботодавцю відомо, що робітник є жертвою торговців людьми.