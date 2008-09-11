Росія не пускає спостерігачів ЄС в окуповану частину Грузії

Міжнародні спостерігачі ЄС не будуть допущені в Абхазію та Південну Осетію. Про це на прес-конференції 10 вересня заявив керівник російського МЗС Сергій Лавров. За його словами, європейські групи моніторингу, котрі, як очікується, прибудуть до Грузії на початку жовтня, працюватимуть тільки в районах, прилеглих до територій Південної Осетії і Абхазії.

Лавров зазначив, що в республіках, які нещодавно були визнані Росією, як і раніше працюють міжнародні спостерігачі від ООН (в Абхазії) і ОБСЄ (у Південній Осетії). При цьому він додав, що їх мандат повинен бути переглянутий відповідно до "нових умов".

Натомість представник ЄС з питань зовнішньої політики Хав`єр Солана, якого цитує AFP, заявив, що місія спостерігачів ЄС "працюватиме скрізь": як на території, підконтрольній грузинським властям, так і в Абхазії і Південній Осетії.

Лента.ру