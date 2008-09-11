Україна несе частку відповідальності за кров, пролиту в Грузії

Москва незадоволена політикою офіційного Києва, яка «веде до погіршення двосторонніх зв`язків і викликає в Росії серйозну стурбованість», повідомляє російський МЗС.

«Як відомо, до 1 жовтня 2008 року Росія і Україна повинні визначити свій підхід до подальшої долі Договору про дружбу, співпрацю і партнерство 1997 року. В зв`язку з цим вимушені констатувати, що останнім часом українська влада провадить політику, яку не можна оцінити інакше як недружню по відношенню до Росії. Особливо яскраво це виявилося у зв`язку з агресією Грузії проти Південної Осетії. Ми не почули слів жалю і співчуття у зв`язку із загибеллю мирних жителів Цхінвала і російських миротворців. Навпаки, президент України намагався покласти провину за кровопролиття на Росію. При цьому в Києві наполегливо замовчують той факт, що своїми постачаннями важкого озброєння грузинської армії українська сторона несе частку відповідальності за пролиту кров», - йдеться в повідомленні відомства.

У ньому наголошується, що «офіційний Київ продовжує курс на прискорений вступ до НАТО, що суперечить духу договору 1997 року і інтересам безпеки Росії. Причому робиться це всупереч волі українського народу. Невипадковий керівництво країни не хоче виносити це питання на загальнонаціональний референдум».

МЗС Росії відзначає, що «викликає серйозну заклопотаність постійне мусування українськими представниками питання про терміни перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Робляться спроби ускладнити його діяльність. Це завдає шкоди атмосфері наших відносин і підриває хід нормального переговорного процесу щодо взаємоприйнятного вирішення всіх питань життєдіяльності флоту на основі відповідних російсько-українських угод. З`являються навіть натяки на можливість дострокового одностороннього розриву цих угод».

Стурбованість викликає «порочна практика офіційного Києва щодо заборони на в`їзд на Україну російським депутатам, видним політикам, всупереч досягнутим раніше домовленостям. Чимало негативних явищ накопичилося в гуманітарній сфері. Йдеться про спроби українських властей переглянути в антиросійському дусі нашу загальну історію, героїзувати посібників фашизму. Зазнають утисків права російськомовного населення України, проводиться цілеспрямована лінія на витіснення російської мови з суспільного життя країни, науки, освіти, культури, засобів масової інформації. Подібна політика офіційного Києва веде до погіршення двосторонніх зв`язків і викликає в Росії серйозну стурбованість», - констатує МЗС РФ.

«Народ Росії незмінно має найтепліші і найщиріші почуття до братнього народу України. Усвідомлюючи свою історичну відповідальність за долю російсько-українських відносин і прагнучи укріплювати дружні зв`язки з українською державою, ми виходимо з того, що Договір 1997 року буде продовжений на наступні десять років», - йдеться в повідомленні.

Газета.ру