У БЮТ пропонують давати п’ять років за два паспорти

Народні депутати України з фракції БЮТ Віктор ШВЕЦЬ та Володимир МАКІЄНКО зареєстрували сьогодні у Верховній Раді проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за добровільне набуття громадянства іншої держави)”.

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Верховної Ради.

Документом пропонується вдосконалити механізм кримінально-правового регулювання відносин у сфері незаконних дій громадян України з набуття громадянства іншої держави.

Запропонованим законопроектом пропонується закріпити в галузевому законодавстві України про громадянство положення щодо встановлення юридичної відповідальності будь-яких осіб за його порушення, а не тільки посадових і службових, як це передбачено сьогодні.

В ньому також пропонується додати до Кримінального кодексу України нову статтю «Добровільне набуття громадянства іншої держави», де передбачити, що добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття, карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, або штрафом у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, відповідно до статті 4 Конституції України, “в Україні існує єдине громадянство”, однак в окремих регіонах України спостерігаються чисельні приклади незаконного отримання громадянами України громадянства інших держав.

В.ШВЕЦЬ та В. МАКІЄНКО вважають, що наявність подвійного громадянства дозволяє особам з подвійним громадянством в одній із держав діяти безвідповідально, не зважаючи на вимоги закону, не зупиняючись перед можливістю притягнення до кримінальної відповідальності, оскільки відповідно до поширеного підходу держави не зобов’язані видавати іншій стороні власних громадян. “Таким чином, за умов низької правової культури, біпатризм стимулює безвідповідальність та, тим самим послаблює регулюючі функції вітчизняного законодавства. Однак, чинне законодавство не надає достатніх правових механізмів для боротьби з подвійним громадянством”, - пояснюють депутати необхідність законодавчих змін.

На їхню думку, чисельність прикладів незаконного отримання громадянами України громадянства інших держав містить загрозу для національної безпеки держави, створює підґрунтя для зовнішнього втручання у внутрішні справи України.